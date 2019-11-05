Пермь, , 11:50 — REGNUM С улиц Перми с 1 по 5 ноября вывезено 3255 кубометров снега. Уборка снега осуществляется в круглосуточном режиме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

В уборке задействовано 199 спецмашин днем, 178 — ночью. Использовано 1160 тонн противогололедных материалов для обработки проезжей части и тротуаров.

Между тем чиновники признали, что ситуация во дворах жилых домов оставляет желать лучшего — не все управляющие организации предоставляют актуальные данные о количестве снегоуборочной техники и противогололедных материалов. Принято решение о внеплановых проверках дворов, а также состояния кровель и наказании нерадивых ТСЖ и управляющих компаний.

Напомним, Пермь функционирует в режиме повышенной готовности из-за неблагоприятных метеоусловий и прогноза погоды, согласно которому ожидается экстремальное количество осадков и резкие перепады температуры воздуха.

Глава Перми Дмитрий Самойлов на внеплановом заседании комиссии по ЧС 5 ноября отметил, что с 7 на 8 ноября ожидается большое количество осадков: сначала в виде дождя, а потом снега. «Мы должны спланировать наши дальнейшие действия. Нужно обратить внимание еще на один момент — контроль за противопаводковыми мероприятиями, так как уровень воды очень высокий, нельзя допустить подтопления территорий», — сказал мэр.

Читайте ранее в этом сюжете: Ледяной дождь: Пермь перешла на режим повышенной готовности