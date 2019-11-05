Екатеринбург, , 11:43 — REGNUM В столице Среднего Урала есть много неосвещённых улиц, находящихся рядом с учебными учреждениями города. Об этом заявлялось на заседании екатеринбургской гордумы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам депутата Александра Колесникова, хотя сама пришкольная территория освещена, но дойти до многих учреждений можно только через тёмные улицы и переулки.

«Пока ты к школе пройдешь, тебе пять раз голову отрежут», — считает парламентарий.

С избранником согласился депутат Владимир Крицкий — по его мнению, тема восстановления освещения должна стать одной из главных при обсуждении бюджета Екатеринбурга на 2020 год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее екатеринбургские власти объявили конкурс на праздничную подсветку двух улиц — Свердлова и части проспекта Ленина. За оформление, которое задействуют на всех городских праздниках, хотят отдать 50 млн рублей.

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