Москва, , 11:41 — REGNUM Теплая, но дождливая погода ожидается в Москве в течение рабочей недели и выходных с 5 до 10 ноября. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает «Москва 24».

Рекордно тёплая погода, по его словам, будет 5 ноября: +11… +13 ºС. На небе будет облачно, ожидаются дожди и порывистый ветер.

6 ноября будет +10… +12 ºС, ночью +8… +10 ºС, облачно и ветрено, местами с сильными дождями. 7 ноября днем потеплеет только до +8 градусов, такая же погода ожидается 8 и 9 ноября.

«Но и это понижение температуры сохранит показания термометра заметно выше климатической нормы», — отметил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, до 23 часов 6 ноября в Московском регионе будет действовать «жёлтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра.

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