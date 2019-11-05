Вашингтон, , 11:49 — REGNUM В мире пока не существует видеокарты, способной запустить PC-версию игры Red Dead Redemption 2 на максимальных настройках графики. Об этом 4 ноября сообщил портал Dark Side Of Gaming.

По словам представителей компании NVIDIA, мощнейшая видеокарта RTX 2080 Ti позволит запустить игру в разрешении 4К только на средних или высоких настройках графики. Графический процессор для «ультра"-настроек пока не создан.

Напомним, релиз PC-версии Red Dead Redemption 2 состоялся 5 ноября 2019 года. Приобрести игру можно в официальном лаунчере (программа для запуска видеоигр) компании Rockstar.