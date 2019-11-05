Ставрополь, , 11:53 — REGNUM Шесть модульных фельдшерских пунктов откроют на Ставрополье в декабре 2019 года. Работы по возведению объектов уже завершены, учреждения проходят процедуру лицензирования, сообщили ИА REGNUM 5 ноября в пресс-службе министерства здравоохранения края.

Так, два фельдшерских пункта появятся в Андроповском районе — в хуторе Нижнеколонском и поселке Нижний Янкуль, где проживает около 620 человек. Каждая конструкция ФАП обошлась в 7,5 млн рублей. Денежные средства поступили в краевую казну из федерального бюджета.

В новых учреждениях, по данным пресс-службы, предусмотрены кабинеты амбулаторного приема и процедурный кабинет, созданы условия для наблюдения за детьми с первого года жизни. Планируется, что на базе фельдшерских пунктов также будут работать аптеки. В настоящее время администрация районной больницы оформляет лицензию на осуществление фармацевтической деятельности.

Напомним, ранее на Ставрополье Минздравом РФ было определено 18 населенных пунктов с населением от 100 до 2000 человек, в которых отсутствовали медицинские учреждения. Из федерального бюджета для обеспечения доступности первичной медпомощи регион получил около 56 млн рублей. В прошлом году было смонтировано 12 фельдшерских пунктов, в текущем году власти региона закупили еще шесть таких модульных конструкций.

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