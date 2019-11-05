Красногорск, , 11:35 — REGNUM В Московской области из-за долгов за услуги ЖКХ за границу на новогодние каникулы не выпустят более 30 тыс. неплательщиков. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.

Блокировкой выезда должников за рубеж займутся в управлении федеральной службы судебных приставов по Москвоской области, куда передадут реестр неплательщиков за услуги ЖКХ. В ведомстве отметили, что к ряду должников могут применить дополнительные меры воздейтвия и запретить также совершать сделки регистрационные действия с автомобилями и арестовать банковские счета и имущество.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области на сайте комитета по тарифам и ценам появился онлайн-калькулятор расчета платы за горячее водоснабжение.

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