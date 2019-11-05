Вашингтон, , 11:31 — REGNUM Известный стример Фэйз Джарвис (Faze Jarvis) был навсегда заблокирован в Fortnite из-за того, что он использовал в соло-игре чит-программу Aimbot (реализует в игре функцию автонаводки). Об этом 5 ноября сообщил портал PC Gamer.

Снимая очередное видео, он открыто заявил, что будет использовать Aimbot и, авторизовавшись в игре с альтернативного аккаунта, стал участвовать в публичных сражениях. В итоге администрация Epic Games, увидев на YouTube ролик, подвергла его наказанию в виде пожизненной блокировки аккаунта. После этого стример извинился за произошедшее, заявив, что ему «даже в голову не пришло», что его могут таким образом наказать за содеянное.

Напомним, Epic Games занимает непримиримую позицию по поводу использования геймерами различных чит-программ при игре в Fortnite. В правилах написано, что любые подобные действия могут привести к пожизненной блокировке учетной записи.

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