Оренбург, , 11:30 — REGNUM В Оренбурге, согласно открытым источникам информации, функционирует более 100 фитнес-клубов. Цена на их услуги сильно разнятся, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Стоит отметить, что фитнес-клубы предпочитают не указывать на своих сайтах прайсы. Стоимость можно уточнить только в отделах продаж либо у интернет-консультантов.

Цены варьируются примерно от 6 тыс. рублей до опять же примерно 30 тыс. рублей за годовой абонемент. Чем дороже клубная карта, тем старательнее менеджеры пытаются убедить потенциальных клиентов в преимуществах своего фитнес-центра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в России могут ввести налоговый вычет для тех, кто регулярно занимается спортом в фитнес-центрах. Максимальная сумма возврата составит 15,6 тыс. рублей.