Москва, , 11:30 — REGNUM Законопроект, обновляющий механизм взимания алиментов и их размер, вносят в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия». Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 ноября, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

«Мы предлагаем: первое, чтобы минимальные алименты всегда были равным прожиточному минимуму в конкретном регионе», — сказал Миронов.

Кроме того, предлагается механизм, когда матери не нужно заставлять горе-отца выплачивать пособие на ребенка.

«Мы предлагаем: если суд присудил алименты, государство начинает выплачивать эти алименты до тех пор пока государство не найдет горе-родителя, (и тогда платить начинает уже родитель), а потом уже будет брать проценты за пользование государственными деньгами», — рассказал Миронов.