Москва, , 11:53 — REGNUM Благодаря второй очереди Некрасовской линии московского метро жители ближайших районов смогут экономить в пути до 15 минут в день. Об этом 5 ноября сообщила пресс-служба «Мостранспроекта».

Новый участок пройдет по территориям ряда восточных районов Москвы: Выхино-Жулебино, Рязанского, Нижегородского, Лефортово. Второй этап поможет 170 тысячам жителям этих районов сократить время в пути (на 20%) и расстояние до метро (в полтора раза).

По прогнозам «Мостранспроекта», шесть с половиной тысяч человек пересядут со своего личного транспорта, еще две тысячи людей перейдут с наземного городского пассажирского транспорта на метро. Люди будут экономить денежные средства за счет исключения расходов на бензин и проезд на автобусе.

Как отметил директор учреждения Александр Поляков, ожидается также снижение нагрузки на улично-дорожную сеть возле Рязанского проспекта — на 7%, улиц Ферганской, Авиамоторной и Солдатской — на 10%.