Нью-Дели, , 12:32 — REGNUM Полицейские индийской столицы Дели устроили забастовку из-за парковки. Об этом 5 ноября сообщило индийское новостное издание «Амар уджала».

Официальной причиной для забастовки сотрудников правоохранительных органов стали столкновения между сотрудниками полиции и адвокатами у судебного комплекса Тис Хазари 2 ноября. Начальник управления полиции Дели Амулья Патнайк призвал полицейских «прекратить забастовку и вернуться к исполнению своих служебных обязанностей». «Полиция является органом охраны правопорядка, государство и население ожидают, что мы будем делать жизнь общества организованной, а не создавать хаос», — добавил он.

Ранее, 2 ноября, у судебного комплекса Тис Хазари в Дели произошли столкновения между адвокатами и сотрудниками полиции. В ходе потасовки пострадали по меньшей мере 20 полицейских и восемь юристов, были повреждены 12 мотоциклов, 8 тюремных микроавтобусов, а также была сожжена одна полицейская машина. Причиной столкновений стало нарушение правил парковки автомобилей одним из адвокатов судебного комплекса Тис Хазари.