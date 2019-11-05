Нур-Султан, , 11:07 — REGNUM В Казахстане на 81-ом году жизни скончалась заслуженная актриса КазССР Раиса Мухамедиярова, сообщает 5 ноября издание Tengrinews. kz со ссылкой на пресс-секретаря алма-атинского театра юного зрителя им. Мусрепова Ерната Ыскака.

По его словам, актриса умерла утром 5 ноября. Раиса Мухамедиярова родилась 11 июля 1939 году в селе Кокпекты Семипалатинской области КазССР. Она прославилась ролями в фильмах «Меня зовут Кожа», «Песня зовет», «И в шутку и всерьез», «Человек-олень», «Однажды и на всю жизнь».

С 1995 по 2002 год Раиса Мухамедиярова проработала в алма-атинском театре юного зрителя им. Мусрепова. В 1964 году актриса вышла замуж за казахстанского писателя Габита Мусрепова — в браки они прожили восемь лет.

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