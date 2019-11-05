Железноводск, Ставропольский край, , 11:34 — REGNUM Комплекс летних бюветов и «храмы воздуха» отремонтируют в Курортном парке города Железноводска. Обновление архитектурного ансамбля запланировано на 2020 год, сообщили ИА REGNUM 5 ноября в пресс-службе администрации города.

В мэрии подчеркнули, что в ходе реставрации строениям вернут их историческое назначение и первоначальный вид. На данный момент сметная стоимость работ находится на утверждении.

«Храмы воздуха» и летние бюветы в Железноводске были построены в середине прошлого столетия. Строения не ремонтировались и не использовались более 30 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Каскадной лестнице в Железноводске возвели единственный в мире бювет-книгу, который посвящен Михаилу Лермонтову. На каждую из его сторон специальной лазерной гравировкой нанесены отрывки из произведений великого поэта.