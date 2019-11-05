Нарын, Киргизия, , 10:52 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев принял участие в торжественной церемонии открытия памятника государственному и политическому деятелю Турдакуну Усубалиеву. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства республики.

Отмечается, что 6-метровый памятник установлен в честь 100-летия со дня рождения Усубалиева на обновленной центральной площади города. На реконструкцию площади правительство Киргизии выделило 19,6 млн сомов (17,8 млн рублей).

Напомним, 4 ноября в Нарынской области Киргизии прошли мероприятия, посвященные 100-летию Турдакуна Усубалиева. В своей речи Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что советский период дал очень многое для развития республики.

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