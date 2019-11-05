Москва, , 10:50 — REGNUM Поезда Калужско-Рижской линии Московского метрополитена едут с увеличенными интервалами. Об этом 5 ноября сообщает телеграм-канал «Метро Москвы».

Указано, что такая ситуация наблюдается с севера по центр оранжевой ветки.

«Поезда едут медленно и стоят по две-три минуты на станциях», — говорится в сообщении.

По громкой связи, по информации канала, звучат объявления об увеличенных интервалах.

Корреспондент ИА REGNUM обратился за комментарием в пресс-службу метрополитена, ответа пока получить не удалось.