Москва, , 10:52 — REGNUM Для участников конкурса «Лидеры России», флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», стал доступен тест общих знаний. На прохождение этого блока у участников есть трое суток, выполнение тестовых заданий займет 45 минут. Завершится он 7 ноября. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Идёт тестирование Пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

4 октября 2019 года президент России, председатель Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019−2020 гг. Старт заявочной кампании был дан в рамках первого заседания Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», который прошел в Сочи в образовательном центре «Сириус».

»Тест общих знаний проводился и в первом, и во втором сезоне конкурса «Лидеры России». Однако в этом году он претерпел существенные изменения. Области проверки знаний в новом сезоне остались прежние — право и экономика, история, география, культура. Но в этот раз мы предоставляем участникам возможность сделать три попытки: в зачет пойдет лучший результат», — сказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

По словам Алексея Комиссарова, чтобы получить доступ к следующему блоку тестов дистанционного этапа, необходимо в тесте общих знаний набрать не меньше 75% правильных ответов в рамках одной попытки. Один день — одна попытка. В личном кабинете участника будет отражаться результат с процентом правильных ответов. Так конкурсант поймет, успешно он справился или нет.

«Открыв возможность трех попыток на этом блоке теста, из оценочного мы делаем его обучающим. Конечно, скорее всего, между подходами конкурсант будет изучать литературу, читать дополнительную информацию в интернете, чтобы подтянуть свои знания. И это хорошо, человек настроен на победу, открыт учебе, а значит, сможет показать отличный результат. После прохождения дистанционного этапа все конкурсанты перед началом полуфиналов при оценщиках пройдут полный ретест для подтверждения того, что заочные задания они выполняли самостоятельно. Если человек не справится, то он не будет допущен к следующим оценочным испытаниям. Таким образом, будут отсеяны недобросовестные конкурсанты», — подчеркнул председатель экспертного совета конкурса «Лидеры России» Павел Безручко.

После Теста общих знаний в дистанционном этапе конкурса пройдут следующие тесты:

•9−10 ноября — тест умственной работоспособности и стрессоустойчивости;

•19−20 ноября — тест управленческого потенциала;

•26−27 ноября — тест управленческой готовности.

Участники, решившие пройти отбор по специализациям, на дистанционном этапе проходят дополнительно тесты по выбранным направлениям.

Итоги дистанционного этапа будут подведены 17 декабря.

Образовательные гранты в размере 1 млн рублей получат 300 суперфиналистов.

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

На конкурс управленцев «Лидеры России 2020» поступило 233 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира. В первом сезоне конкурса (2017−2018г.г.) пришло 199 тысяч заявок на конкурс; во втором сезоне (2018−2019г.г.) — 227 тысяч заявок. В сезоне 2019−2020г.г. в дополнение к основному конкурсу были введены отдельные специализации. Лидером по количеству заявок стала специализация «Финансы и технологии» — 61 732 регистраций, 22 272 подано на трек «Наука» и 9 745 — на специализацию «Здравоохранение».

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Цели конкурса — выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

За два года назначения на высокие позиции получили 150 Лидеров России: среди них двое стали губернаторами, пятеро — заместителями федеральных министров.

Конкурс поддерживают партнеры, в качестве которых выступают крупнейшие российские компании (РЖД, Сбербанк, Газпром нефть, Россети, Ростелеком, Росатом, Норникель, Ростех, Лукойл, Интер РАО, Русал, НЛМК, Роснефть, Русгидро, Сибур, Северсталь, Роскосмос, НЛМК), а также Телевизионная сеть RT, РАНХиГС, Альпина Паблишер, ЛитРес и генеральный технический партнер — Mail.ru Group. Привлечение партнеров направлено на адресную поддержку финалистов и победителей конкурса.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» учреждена указом президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 20 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», Всероссийский проект «РДШ-Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна — моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ. Junior».