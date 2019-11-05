Пермь, , 10:48 — REGNUM Сотрудники центрального аппарата ФСИН России завершили трехнедельную проверку управления федеральной службы исполнения наказания Пермского края. Проверялась оперативно-служебная, производственно-хозяйственная, а также финансово-экономическая деятельность ведомства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСИН по региону.

В ведомстве отметили, что дана оценка состоянию воспитательной и психологической работы с осужденными, организации охраны и конвоирования спецконтенгента, оказания медицинской помощи, коммунально-бытового обеспечения, производственной деятельности, работы с личным составом и другим направлениям. Однако о том, какая оценка дана, не уточняется.

По данным УФСИН по Прикамью, по итогам проверки разработан план устранения выявленных недостатков и совершенствования деятельности учреждений УИС региона.

Стоит отметить, проверка проходила с 11 октября. Итоги подведены 1 ноября. Как сообщает издание «Коммерсантъ», в ближайшее время об итогах инспектирования пермских учреждений УИС отрапортуют директору ФСИН РФ Александру Калашникову. В регионе могут смениться несколько начальников исправительных колоний, что связано как с результатами проверки, так и рядом ЧП, которые имели место осенью 2019 года в пенитенциарных учреждениях.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года скандал разразился вокруг темы сексуального насилия над осужденным соликамской колонии. Видео физического унижения заключенными другого мужчины, отбывающего наказание, появилось в интернете. По факту противоправных действий возбудили уголовное дело, фигурантами которого стали двое заключенных. Впоследствии следственные органы заявили еще об одном уголовном деле, но уже по факту халатности надзирателей — из-за массовой драки в колонии. В октябре один из осужденных соликамской колонии залез на заброшенную вышку и требовал встречи с прокурором, в противном случае угрожал самоубийством. В этом же месяце появилась информация о суициде на территории опять же соликамской колонии.

В октябре 2019 года прокуратура проинформировала о том, что в ходе проверки выявила многочисленные нарушения в восьми колониях региона. Возбуждено пять административных дел, в суды направлено три иска в защиту прав заключенных.

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