Сочи, Краснодарский край, , 10:35 — REGNUM Тоннель №6 на участке обхода Сочи Краснодарского края, являющийся самым протяженным тоннелем в Сочи и вторым по протяженности на территории Южного федерального округа, закрыт на капитальный ремонт с 5 ноября. Длина тоннеля составляет 2 тыс. 619 метров

По информации «Коммерсантъ-Кубань», участок обхода от развязки с улице Пластуновской до пересечения в Дублером Курортного проспекта и улицы Егорова в микрорайоне Мамайка был закрыт в ночь на 5 ноября.

В Упрдор «Черноморье» автомобилистам, въезжающим в центр Сочи со стороны Дагомыса и Джубги и в обратном направлении предлагают пользоваться Дублёром Курортного проспекта. Движение по ремонтируемому участку обхода планируется открыть 1 декабря 2020 года.