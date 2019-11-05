Москва, , 10:29 — REGNUM Самым известным для жителей России разведчикам являются Рихард Зорге (15%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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На втором месте по популярности оказался Максим Исаев (8%), на третьем — Николай Кузнецов (5%). Также в топ-5 самых известных разведчиков вошел президент РФ Владимир Путин (4%) и Рудольф Абель.

Большинство граждан РФ (69%) не смогли назвать ни одного имени разведчика.

Опрос проведен 31 октября 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, подготовку по линии нелегальной разведки Владимир Путин проходил до того, как в 1985 году начал работать в Дрездене (ГДР), сообщил сам президент РФ в документальном фильме журналиста Андрея Кондрашова.

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