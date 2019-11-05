Благодарный, Ставропольский край, , 12:18 — REGNUM Двое из восьми пострадавших в ДТП с грузопассажирским микроавтобусом в Ставропольском крае находятся в реанимации. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное, решается вопрос о переводе их на лечение в краевой центр, пишет 5 ноября ТАСС.

Остальные шестеро пострадавших — пять мужчин и одна женщина — находятся в травматологическом отделении Благодарненской районной больницы. Все они в сознании средней степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 4 ноября, около 19:00 на автодороге Светлоград — Благодарный — Буденновск произошло попутное столкновение Ford Transit и легкового автомобиля Lifan, водитель которого пытался развернуться. После этого микроавтобус съехал в кювет и врезался в дерево. В результате водитель и семь пассажиров грузопассажирского транспорта получили травмы. Детей среди них нет.

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