Вашингтон, , 10:37 — REGNUM Американская актриса Джейн Фонда каждую неделю участвует в протестных акциях у здания Конгресса США в Вашингтоне, где её каждый раз задерживают правоохранители. Фонда не собирается отказываться от гражданской активности и может оказаться за решёткой в свой день рождения, 21 декабря, сообщает газета The New York Times.

Джейн Фонда

В акциях в защиту окружающей среды Фонда участвует с сентября. Так, 1 ноября её и других экоактивистов, а также актрис Кэтрин Кинер и Розанну Аркетт, стражи порядка задержали в фойе здания Hart на Капитолийском холме. Кинер и Аркетт отделались штрафами, а Фонде пришлось ночевать в тюрьме.

Издание отмечает, что протестные акции с участием Джейн Фонды стали чем-то вроде сценических постановок. В них участвуют певцы и музыканты, что привлекает внимание общественности.

21 декабря Джейн Фонде исполнится 82 года. Её кинокарьера началась в 1960 году, актриса сыграла болеем чем в 50 фильмах и сериалах, а за участие в двух картинах — «Клют» и «Возвращение домой» — получила премию «Оскар».

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