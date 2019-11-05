Сан-Хосе, США, , 10:22 — REGNUM Компании Adobe, Twitter и газета New York Times объединятся для борьбы с поддельным цифровым контентом. Об этом 5 ноября сообщил сайт Adobe Newsroom.

Они выступили с инициативой проверки его подлинности, в рамках которой планируют разработать новый стандарт для цифровых СМИ. Предложение заключается в присвоении материалам так называемого «авторского следа»: как авторы, так и издатели смогут на добровольной основе «прикреплять» защищённую информацию об источнике к любому контенту. Таким образом, пользователь всегда сможет получить информацию о его авторе.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Adobe не планирует отключать пользователей Венесуэлы от своих услуг. Компании удалось получить от правительства США лицензию на деятельность по предоставлению в стране цифровых продуктов и услуг.

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