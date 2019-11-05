Миасс, Челябинская область, 5 ноября 2019, 10:14 — REGNUM В челябинском Миассе уборщица вытерла грязную половую тряпку об лицо пациентки. Инцидент произошёл в одной из больниц, пишут местные СМИ.
Видео появилось в соцсетях. Судя по комментариям, инцидент произошёл в травматологическом отделении. Якобы уборщице не понравились испражнения в палате.
Отметим, мнения граждан в комментариях разделились. Некоторые посчитали, что у уборщицы просто накипело. Впрочем, часть граждан уверены: такое поведение сотрудницы больницы ничем нельзя оправдать.
Официальных комментариев пока нет.