Самара, , 10:14 — REGNUM В Самаре появится Аллея полководцев Победы. Об этом 4 ноября сообщает пресс-служба городской Думы.

По сообщению пресс-службы Думы Самары, аллея будет располагаться на месте ныне безымянной аллеи, ведущей к храму Георгия Победоносца на площади Славы.

Отмечается, что в основе концепции аллеи будет лежать героическая жизнь и судьба пяти полководцев, маршалов Победы Василевского, Малиновского, Мерецкова, Соколовского, Шапошникова и Ерёменко.

Кроме этого, в настоящее время прорабатываются вопросы относительно маршала Бориса Михайловича Шапошникова, полководца Великой Отечественной войны Родиона Яковлевича Малиновского, Героя Советского Союза Василия Даниловича Соколовского, маршала Андрея Ивановича Ерёменко и командующего Приволжским Военном округом Кирилла Афанасьевича Мерецкова.

Отмечается, что они в разные периоды времени служили в Куйбышеве.

Аллея полководцев появится в Самаре в рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.