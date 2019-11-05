Смоленск, , 10:04 — REGNUM Памятник бездомному псу Полкану, много лет жившему в центре города и погибшему 3 ноября от рук неизвестных, предлагают установить жители. Горожане также требуют от полиции найти и наказать виновных в смерти собаки, которую называют «символом города».

По информации ГТРК «Смоленск», собаку неизвестные отравили предположительно вечером 3 ноября. В социальных сетях появилось обращение к свидетелям, видевшим собаку живой в это время. Также для установления обстоятельств гибели Полкана необходимо будет изучить кадры городского видеонаблюдения.

Как пишет «Комсомольская правда в Смоленске», Полкан жил в центре города, преимущественно в районе башни Громовой и на улице Октябрьской Революции, у администрации города, прежнее руководство которой пса не прогоняло — для него даже установили будку. Собаку пытались устроить в дом, но пёс, привыкший к свободе, отказывался.

В социальных сетях также появилось предложение установить памятник Полкану в центре города — соответствующее обращение к администрации города уже готовится.