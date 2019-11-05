Якутск, , 09:23 — REGNUM Впервые в Якутске в Национальном центре медицины проведут операции по лечению аритмии с использованием инновационного криобаллона Arctic Front Advance, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Операции запланированы на 6−8 ноября.

Хирурги намерены использовать метод «лечения холодом» (криоаблация), суть которого заключается в воздействии холодом на те участки миокарда, которые являются источниками возникновения аритмии, пишет «Yakutia-daily.ru».

Применение инновационного метода сократит время операции, а по мнению врачей он более прост и удобен, также безболезненный и безопасный.

Как сообщало ИА REGNUM, хирургии Рязанского кардиодиспансера впервые провели стентирование аортокоронарного шунта 80-летнему пациенту. Ранее в таком возрасте пациентов не брали из-за риска осложнений.