Санкт-Петербург, , 09:21 — REGNUM Санкт-Петербург во вторник, 5 ноября, оказался на северо-восточной периферии циклона. В связи с этим ожидаются сильные порывы ветра и кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Погода во вторник обещает быть облачной с прояснениями, пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. В течение дня термометр будет показывать от 1 до 3 градусов тепла в городе на Неве и от минус 1 до плюс 4 градусов в Ленобласти.

«Ветер северо-восточный 6−11 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать, и барометры покажут 750 мм рт. ст., что ниже нормы», — пояснил специалист.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в первый рабочий день «короткой» недели в Петербурге ожидается сильный снег, метель и порывы ветра 7−12 м/с, местами порывы до 20 м/с, а в Ленинградской области помимо непогоды дуть будет до ветра 15−20 м/с.

«На дорогах сложная обстановка. Будьте внимательны и осторожны!», — предупреждает метеорологическое управление.

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