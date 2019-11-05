Уфа, , 09:23 — REGNUM День национального костюма будут отмечать в Башкирии. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра правительства республики Андрей Назаров на торжественном собрании, посвящённом Дню народного единства, 4 ноября передает пресс-служба регионального правительства.

По его словам, республиканское правительство уже подготовило соответствующие документы для учреждения нового праздника. Праздник планируют отмечать два раза в год — в третью пятницу апреля и вторую пятницу сентября.

Андрей Назаров также отметил, что в Башкирии проживают представители 164 национальностей. Поэтому новый праздник даст возможность вновь обратиться к истории и культуре народов, населяющих территорию Башкирии и продвигать традиционные нравственные ценности среди молодежи.