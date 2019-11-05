Копенгаген, , 09:11 — REGNUM Муниципалитет Копенгагена принял решение о закрытии с января 2020 года программы помощи бездомным иностранцам, которая действовала в датской столице с 2015 года. По этой инициативе город оказывал содействие бездомным иностранцам, которые находились на территории муниципалитета.

Глава волонтерской организации Projekt Udenfor Бо Хайде-Йохимсен в связи с этим заявил: «Это решение имеет огромное значение для бездомных иностранцев, которым и без того не рады в большинстве мест в Копенгагене. Ввиду закрытия программы мы ожидаем роста числа бездомных на улицах столицы», — отметил Хайде-Йохимсен. Организация Projekt Udenfor, наряду с шестью другими волонтерскими центрами, оказывала поддержку оставшимся без крыши над головой иностранцам; в течение последних четырех лет волонтеры ежегодно получали порядка 400 млн долларов. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

Глава муниципалитета по социальному развитию Миа Нюегор также выразила сожаление в связи с закрытием программы. «Мы старались собрать как можно больше средств для сферы социального страхования — сферы, которая страдает от нехватки финансирования уже многие годы. У нас просто недостаточно средств, и мы должны расставлять приоритеты», — заявила Нюегор.

Программа помощи бездомным иностранцам предполагала оказание содействия по разным вопросам: от получения паспорта до возвращения на родину.