Киншаса, , 09:04 — REGNUM В субботу, 2 ноября, в Демократическую Республику Конго поступило 11 тыс. доз второй вакцины против Эболы из Бельгии, бывшей метрополии центральноафриканской страны. Об этом передает VOA Africa со ссылкой на сообщение министерства здравоохранения ДР Конго.

По информации радиостанции, экспериментальная вакцина Ad26-ZEBOV-GP будет использоваться для защиты людей, живущих за пределами зон прямой передачи вируса Эбола.

В министерстве также сообщили, что новая вакцина, разработанная американским фармацевтическим гигантом Johnson & Johnson, будет применяться только по отношению к тем, кто этого хочет.

Новая вакцина будет использоваться наряду с первой вакциной rVSV-ZEBOV-GF, произведенной американской фирмой Merck Sharpe and Dohme (MSD), которая уже активно применяется в районах, зараженных вирусом Эбола, а также для защиты тех, кто мог вступить в контакт с жертвами заболевания.

По словам журналистов, почти 250 тыс. человек были вакцинированы с начала массовой программы вакцинации в августе 2018 года.