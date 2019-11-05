Грозный, , 09:00 — REGNUM Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров прокомментировал свое поведение и попросил прощения у властей и жителей Чечни. Экс-чиновник, в отношении которого полиция проводит проверку, объяснил свою грубость и угрозы применить электрошокер к горожанам тем, что был возмущен поступками мошенников и находился в состоянии эмоционального напряжения.

Все это Кадыров рассказал журналистам ЧГТРК «Грозный». По его словам, силу к задержанным он не применял и током никого не пытал. А несдержанность свою объяснил последствиями нескольких дорожно-транспортных происшествий и многочисленными наркозами, которые перенес впоследствии.

Как рассказал бывший мэр, «тысячи грозненцев страдали от мошенников, от квартирных аферистов», при этом он сам «как мэр, был опозорен перед руководством, поскольку отвечал за все».

Мошенниками и аферистами он назвал женщин, которые распуская слухи, что дома, построенные для малоимущих фондом имени Ахмата-Хаджи Кадырова, будут продаваться, обирали людей.

В прямом эфире Ислам Кадыров попросил прощения у руководства республики, членов команды Ахмата-Хаджи Кадырова и чеченского народа за «неосознанные ошибки». Он также опроверг слухи о якобы своем участии в заговоре против главы Чечни Рамзана Кадырова.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2019 года появилась информация о том, что в Чечне была организована проверка по фактам грубого обращения с жителями Ислама Кадырова — бывшего мэра Грозного.

В распоряжении ЧГТРК «Грозный» оказались восемь часов видео, на которых градоначальник угрожает людям электрошокером. Тогда говорилось, что такими методами в ходе рейдовых мероприятий он якобы требует от них погашения налогов и долгов.