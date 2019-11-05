Копенгаген, , 09:05 — REGNUM Мировой спрос на вакцины от папилломавирусов растет, и из-за этого могут сократиться поставки вакцины Gardasil 9 на датский рынок. Дело в том, что производство лекарства не успевает за растущим спросом.

Вакцина

В связи с этим, в датской фармацевтической компании MSD заявили о том, что те аптеки, в которых в основном закупается этот медикамент, в ближайшем будущем начнут испытывать нехватку препарата. По оценкам компании, дефицит будет заметен с ноября 2019 года и будет продолжаться в течение целого года. Согласно представителям MSD, уровень поставок вакцины нормализуется к 2021 году. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

В MSD отметили, что, несмотря на определенный кризис, компания будет продолжать поставлять Gardasil 9 государственному институту лабораторных исследований, поэтому те дети, которые застрахованы по программе детской вакцинации, будут привиты.