Ташкент, , 08:54 — REGNUM Стоимость формового хлеба в Узбекистане повысилась второй раз в течение месяца, сообщает 5 ноября издание «Подробно.uz».

Отмечается, что рост цен в среднем составил 200−300 сумов (1,34−2 рубля), или 12−20%. В частности, стоимость буханки хлеба в крупных торговых сетях Ташкента составляет 1600−1700 сумов (10,7−11,4 рубля), на рынках — 1500−1600 сумов (10,1−10,7 рубля).

Напомним, 15 октября стоимость формового хлеба в Узбекистане выросла на 30%. Ранее производители хлеба были освобождены от уплаты НДС до 1 июня 2020 года. Рост стоимости хлеба связан с либерализацией цен на зерно и муку.

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