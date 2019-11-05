Чебоксары, , 08:52 — REGNUM В чувашском заповеднике «Присурский» из-за тёплой осени повторно зацвел ряд растений, приняв осень за весну, сообщили ИА REGNUM в заповеднике.

На Алатырском участке во время рейда госинспекторы оперативной группы заповедника «Присурский» обнаружили цветение яснотки крапчатой и колокольчика раскидистого. Яснотка обычно цветет в мае-августе, а колокольчик — летом.

«Такое позднее цветение, по всей вероятности, связано с температурой, которая в октябре была выше средне многолетней», — полагают эксперты.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года в национальном парке «Чаваш вармане» распустился прострел раскрытый (сон-трава), считающийся одним из местных «основных «подснежников». Эксперты связали осеннее цветение со сбоем генетических программ, которые происходят при аномальных погодных явлениях.

В том же году в заповеднике «Присурский» сурки проснулись раньше обычного и так же рано начали уходить в спячку. Специалисты тогда отмечали, что весенне-летний период оказался для флоры и фауны «весьма неблагоприятным». В 2019 году начало марта было теплее, чем обычно, и первая сурковая семья проснулась раньше. Учёные отмечают, что последние пять лет наблюдается тенденция к более раннему выходу сурков из зимней спячки.

Читайте также: Сурки в Чувашии вышли из спячки раньше обычного

Читайте ранее в этом сюжете: Генетический сбой: в Чувашии зацвела сон-трава