Москва, , 08:54 — REGNUM В Москве 5 ноября днем ожидается от +12 до +14°С. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Погода, по прогнозу синоптиков, будет пасмурной и дождливой. Ветер южный, юго-западный, его скорость достигнет 5−10 м/с, возможны порывы до 13−18 м/с. Атмосферное давление составит 734 мм ртутного столба.

Как сообщает Гидрометцентр, самый холодный день 5 ноября в Москве был зафиксирован в 1994 году. В тот день в столице температура упала было до — 13,3 °С. Самый теплый день был в 1996 году, тогда термометры показали днем +10,2°С.