Уфа, , 08:54 — REGNUM Начальником Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Башкирии назначен полковник внутренней службы Чириков Алексей Львович. Об этом сообщается в Указе Президента РФ, который был опубликован 4 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, Президент РФ назначил новых руководителей региональных МВД, СК, ФСИН и МЧС России.

Напомним, что Алексей Чириков родился в Барнауле в 1975 году и в разное время возглавлял УФСИН России по Республике Алтай и Калининградской области.