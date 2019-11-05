Москва, , 08:50 — REGNUM Пассивное курение приводит к тому, у детей истончаются сосудистые оболочки глаза. Об этом 5 ноября в своем телеграмм-канале сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай, сославшись на выводы ученых Китайского университета в Гонконге, которые исследовали 1400 детей в возрасте 6−8 лет. Результаты исследования опубликовали в журнале JAMA Ophthalmology.

Ученые выяснили, что тяжесть воздействия пассивного курения ассоциирована с количеством курильщиков в семье и частотой курения.

«Поэтому в следующий раз перед тем, как посетовать на школу и гаджеты, как главные угрозы для глаз детей, подумайте, не курите ли вы при них, — написал Салагай. — К слову, курение в присутствие ребёнка имеет еще и негативный психологический эффект, когда слова родителя (как правило, рекомендация ребенку не курить) расходятся с действиями родителя (сам курит)».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в РФ правительственная комиссия по профилактике правонарушений предложила внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) норму, согласно которой родителей курящих несовершеннолетних детей могут начать штрафовать.

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