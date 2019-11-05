Москва, , 08:41 — REGNUM Более пяти тысяч пар в Москве выбрали новые необычные площадки для регистрации брака. Об этом 5 ноября сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

«Сейчас открыто уже около 30 площадок, и все они пользуются большой популярностью не только у москвичей и жителей других городов России, но и у иностранцев», — заявила начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова.

Отмечается, что наибольшей популярностью пользуются особняки и высотки делового центра «Москва-Сити». Также появилась новая площадка с видом на Кремль и Красную площадь.