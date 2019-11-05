Москва, 5 ноября 2019, 08:41 — REGNUM Сегодня, 5 ноября, президент России Владимир Путин встретится с представителями молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды», сообщается на сайте Кремля.
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В Кремль приглашены руководители центрального штаба Российских студенческих отрядов и командиры отделений организации в регионах России.
В настоящее время Российские студенческие отряды объединяют 240 тыс. человек
Как сообщало ИА REGNUM, 2019 год — значимый в истории студенческих отрядов: 60 лет назад первые бойцы отправились покорять целинные земли.
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