Нью-Дели, , 09:14 — REGNUM Власти Индии распорядились о размещении специальных воздухоочистительных установок у стен всемирно известного дворца Тадж-Махал для защиты достопримечательности от губительного влияния смога. Об этом 5 ноября сообщило индийское новостное издание «Наводая».

В официальном заявлении представитель Управления по контролю за загрязнением штата Уттар-Прадеш (UPPCB) Бхуван Ядав подчеркнул, что местные власти «опасаются за пагубное влияние смога на состояние мраморных стен дворца Тадж-Махал». Для защиты всемирно известного памятника у его стен были размещены воздухоочистительные установки, которые способны очистить 1,5 млн кубических метров воздуха в радиусе 300 м за восемь часов.

Напомним, что в настоящее время северную Индию укутал плотный смог, вызванный горением пожнивных остатков на полях Харьяны и Панджаба к западу от Дели. В крупных городах региона индекс загрязнения воздуха превысил отметку в 400 пунктов, что соответствует уровню экстремального атмосферного загрязнения.