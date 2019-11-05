Муйский район, , 08:37 — REGNUM В горах на севере Бурятии и Каларском районе Забайкалья 5 ноября существует опасность схода лавин. Об этом ИА REGNUM сообщили в Бурятском гидрометцентре, отметив, что все горные территории остаются потенциально лавиноопасными с момента образования устойчивого снежного покрова и до полного его разрушения.

В МЧС добавили, что рельеф Бурятии способствует образованию и сходу снежных лавин.

«Лавинная опасность в горах сохраняется практически круглый год. Как говорят специалисты по метеорологии, угроза существует «в течение всего периода залегания снежного покрова», а это с октября по май», — отметили в Главном управлении МЧС по республике, посоветовав местным жителям воздержаться от похода в горы.

Читайте также:

Один турист погиб, ещё один пострадал при сходе лавины в горах Алтая

В горах Бурятии группу туристов накрыла лавина