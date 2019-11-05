Пермь, , 08:34 — REGNUM Пермь вечером 4 ноября перешла на режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение вынес глава города Дмитрий Самойлов из-за неблагоприятных метеоусловий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Ледяной дождь

Стоит отметить, во второй половине дня 4 ноября в краевой столице шел ледяной дождь, на дорогах наблюдался гололед. В ближайшие дни, по данным ГИС-центра Пермского государственного национального исследовательского университета, осадки не прекратятся. Более того, в регионе в течение четырех дней (4−7 ноября) ожидается экстремальное количество снега и дождя, а также резкое колебание температуры воздуха.

В связи с таким прогнозом все муниципальные службы переведены на работу в особом режиме. Ведется мониторинг за функционированием объектов ЖКХ, энергоснабжения. Главам районов Перми поручено контролировать процесс уборки и обработки улиц.

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