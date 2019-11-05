Казань, , 08:32 — REGNUM Резонансный иск подан в Авиастроительный районный суд Казани от группы горожан, которые просят признать незаконным строительство квартальной мечети, прекратить стройку и привести участок в первозданное состояние. Иск из-за недочётов пока оставлен без движения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

28 истцов, воспользовавшись правом на подачу коллективных исков, вступившим в силу с 1 октября 2019 года, обратились с подобным исковым заявлением к исполкому Казани, приходу мечети «Рахматулла» Духовного управления мусульман РТ (ДУМ РТ). В иске горожане требуют признать строительство мечети незаконным, прекратить стройку и привести участок «в состояние, соответствующее установленным градостроительным нормам и правила». Известно, что иск поступил 24 октября, а 28 октября его оставили без движения.

Напомним, скандал, связанный со строительством культового объекта религиозной направленности в районе улицы Годовикова, начался несколько лет назад, когда жильцам ближайших домов стало известно об этих планах. Сам же вопрос о возведении мечети поднимается с 2007 года, а слушания по нему прошли в 2015 году. Жителей тревожит то, как на их повседневной жизни отразится соседство с таким объектом с учётом, того, что мероприятия в них проходят довольно громко. В мае 2019 года на открытой площадке появилась петиция в адрес мэра Ильсура Метшина с просьбой подобрать другой участок для стройки.

На эту петицию отреагировал совет аксакалов ДУМ РТ, отметив, что из-за близости к жилым домам в мечети не будут проводить обряды жертвоприношения и использовать зкукоусиление при призыве на намаз.

Срок действия разрешения на строительство, выданного в январе 2019 года, истёк в конце августа. Продлевалось ли оно, неизвестно.

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