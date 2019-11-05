Барнаул, , 08:29 — REGNUM Налоговый вычет на фитнес-услуги, который может появиться в России уже с 2020 г., генеральный директор сети фитнес-клубов «Магис Спорт» Владимир Гордейчик считает важной идеей. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM соответствующий соответствующий законопроект, он пояснил:

«Налоговый вычет на занятия спортом — это важная идея для оздоровления нации. Она работает во многих странах. Будет работать и у нас, как и когда — время покажет».

Напомним, о том, что с лета 2020 г. в России может появиться налоговый вычет на фитнес-услуги, сообщил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенёв. Речь идёт предоставлении гражданам права компенсировать часть расходов на фитнес-абонементы за счет возврата НДФЛ. Максимальная сумма вычета составит 15,6 тыс. рублей.

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