Джуба, , 08:29 — REGNUM По оценкам Международного комитета спасения, более одного миллиона жителей Восточной Африки страдают от наводнений после продолжительных дождей. Об этом передает VOA Africa.

По информации радиостанции, многие районы региона должны быть готовы к тропическому шторму, который может ухудшить и без того тяжелую гуманитарную ситуацию. Массовое наводнение после месяцев необычно сильных дождей привели к хаосу в Сомали, Кении, Южном Судане и Эфиопии, сообщают журналисты.

В Организации Объединенных Наций (ООН) отмечают, что в результате удара стихии сотни тысяч человек были перемещены, десятки тысяч голов скота были убиты, имущество было разрушено, а средства к существованию уничтожены. Все четыре страны срочно нуждаются в срочной помощи для восстановления после этой катастрофы, также отмечают в ООН.

Дожди в некоторых частях Сомали, Южного Судана и Кении ожидаются еще в течение последующих четырех-шести недель, сообщают синоптики.

Напомним, что ранее на этой неделе президент Южного Судана Сальва Киир объявил чрезвычайное положение в 27 провинциях страны в связи с наводнениями.

Эксперты заявляют, что наводнения являются тревожным признаком того, как изменение климата влияет на и без того уязвимые африканские сообщества.

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