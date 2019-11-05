Алма-Ата, Казахстан, , 08:25 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Алма-Атинской области Казахстана доставили в участки полиции 332 несовершеннолетних, сообщает 5 ноября агентство «Казинформ».

Несовершеннолетние были выявлены во время ночных рейдов «Дети в ночном городе». Отмечается, что полицейские доставляли в управления детей, находящихся в кафе, ночных и игровых клубах.

Полицейские передали детей в руки родителей, с которыми были проведены профилактические беседы. В отношении некоторых родителей был оформлен протокол о денежном штрафе.

Напомним, с 30 октября по 2 ноября полицейские Западно-Казахстанской области выявили 88 несовершеннолетних, родители которых были привлечены к административной ответственности за нахождение их детей в ночное время без сопровождения законных представителей.

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