Шицзячжуан, Китай, , 08:24 — REGNUM Между столицей северной китайской провинции Хэбэй городом Шицзячжуаном и японской Осакой с 18 ноября будет запущен прямой авиарейс, сообщает агентство Синьхуа.

Рейс станет первым прямым между двумя городами, сообщили в авиакомпании Hebei Airlines, которая будет его обслуживать. Исходящий рейс будет вылетать из Шицзячжуана раз в неделю в 15:50 по местному времени и прибывать в Осаку в 20:10 по местному времени. Обратный рейс будет вылетать из Осаки в 21:10 и приземляться в Шицзячжуане в 0:10 по Пекину.

Осака является вторым по величине городом Японии и популярным туристическим местом. Открытие воздушного маршрута призвано дать импульс развитию туризма в оба направления и двусторонних культурных обменов.

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