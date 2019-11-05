Нью-Дели, , 09:59 — REGNUM Власти индийского штата Панджаб оштрафовали более 3000 местных крестьян за сжигание пожнивных остатков на своих полях, что привело к ухудшению состояния атмосферы на севере Индии. Об этом 4 октября сообщило индийское новостное издание «Наводая».

В официальном заявлении главный министр Панджаба капитан Амариндер Сингх подчеркнул, что местные власти инициировали судебные разбирательства в отношении 3 000 местных крестьян, которые были уличены в сжигании отходов, оставшихся после сбора урожая. Им также были выписаны значительные штрафы. По словам политика, подобные жёсткие меры позволят сократить масштабы горения пожнивных остатков на севере страны, что должно сказаться на общем состоянии атмосферы к востоку от Панджаба.

Напомним, что в настоящее время на севере Индии наблюдается плотный смог, вызванный горением пожнивных остатков на полях Харьяны и Панджаба. Главный министр Национальной столичной территории Дели Арвинд Кеджривал обвинил глав указанных штатов Манохара Лала Каттара и Амариндера Сингха в том, что местные власти вынуждают крестьян сжигать пожнивные остатки. Напомним, что в крупных городах северной Индии индекс загрязнения воздуха превысил отметку в 400 пунктов, что соответствует уровню экстремального атмосферного загрязнения. С 3 ноября данный показатель в Нью-Дели не опускается ниже 490 пунктов.