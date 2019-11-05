Челябинск, , 08:20 — REGNUM В Челябинске может появиться Аллея народов. Её могут высадить представители национально-культурных центров, сообщает пресс-служба мэрии.

Аллея может появиться в одном из парков. В качестве одного из возможных мест рассматривается «Плодушка», которая находится в Ленинском районе.

Власти уже поддержали идею создания Аллеи народов. Как сообщало РЕ, всего на территории столицы Южного Урала действуют 37 национально-культурных автономий.

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