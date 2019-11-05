Нью-Дели, , 09:09 — REGNUM С 4 ноября в столице Индии Дели начала действовать система «чет-нечет», целью которой является сокращение выброса выхлопных газов в атмосферу и борьба со смогом в небе над северной Индией. Об этом сообщило индийское новостное издание «Патрика».

Официальные представители местной администрации подчеркнули, что схема «чет-нечет» будет действовать по меньшей мере до 15 ноября. В рамках указанной инициативы жителям Дели запрещается использование частного автомобильного транспорта с номерами, заканчивающимися на нечетную цифру, по нечетным дням. Соответственно, по честным дням запрет действует для автомобилей с номерами, последняя цифра на номерных знаках которых является чётной.

Напомним, что в настоящее время на севере Индии наблюдается плотный смог, вызванный горением пожнивных остатков на полях Харьяны и Панджаба. В крупных городах региона индекс загрязнения воздуха превысил отметку в 400 пунктов, что соответствует уровню экстремального атмосферного загрязнения. С 3 ноября данный показатель в Нью-Дели не опускается ниже 490 пунктов.